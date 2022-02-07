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Отправить посылку для белок Псково-Печерского монастыря предлагают псковичам

Жителям Псковской области предлагают отправить посылку с угощением для белок, проживающих на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обители.

Фото: Олег Рыбаков

«Наши белочки радуются последним зимним денькам. Желающие угостить наших белочек орешками (обязательно в скорлупе- грецкие, фундук и прочие) - отправлять посылку на адрес монастыря», - говорится в сообщении.

Адрес для отправки посылки: 181500, Печоры-Псковские, улица Международная, дом 5, монастырь, монаху Алексию (Саяпину).