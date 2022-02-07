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Петербуржцы исполнили романсы в Псково-Печерском монастыре

Студенты Санкт-Петербургской духовной академии посетили Псково-Печерскую семинарию. Для них провели экскурсии по монастырю, Святой горке, мемориальным кельям старцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото здесь и далее: ppseminary

В субботу днем хор студентов СПБДА устроил небольшой концерт, в котором наряду с духовными песнопениями прозвучали русские народные песни и романсы. «Вечером тот же хор пел за всенощным бдением в Михайловском храме, а на следующий день - за божественной литургией. Богослужения возглавил ректор СПБДА епископ Силуан (Никитин)», - рассказали в епархии.

«В течение двух дней у семинаристов была возможность ближе познакомиться друг с другом, обсудить особенности учебы, рассказать о том, чем занимаются в свободное от учебы время. Гостям из Санкт-Петербурга провели экскурсию по новому зданию Псково-Печерской семинарии. Надеемся, что подобные встречи станут доброй традицией», - добавили в монастыре.