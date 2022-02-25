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Митрополит Тихон возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 31 марта, накануне дня памяти преподобных Симеона и Вассы Псково-Печерских. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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Митрополиту сослужили исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) с братией обители в священном сане.

Песнопения исполнил братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева). За богослужением молились прихожане и паломники.