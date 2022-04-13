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Страстная неделя началась у православных верующих

Страстная неделя началась сегодня, 18 апреля, у православных христиан. Это последняя неделя перед Пасхой, время строгого поста.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

«Страстная» происходит от слова «страдание» и называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Согласно Священному Писанию, каждый из дней Страстной недели называется великим в знак того, что Христос совершил ради людей.

На этой неделе верующие употребляют в пищу только хлеб, овощи и фрукты, в Страстную пятницу не едят ничего в знак скорби. Красят яйца в Чистый четверг или Великую субботу. Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу или в воскресную ночь после пасхального богослужения. Во время Страстной недели принято ходить на исповедь и причащаться.