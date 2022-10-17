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Псковичей приглашают на встречу с автором книг о семье

Пковичей приглашают на встречу с протоиереем Ильей Шугаевым – кандидатом богословия, автором книг о семье, трезвости и профилактике алкоголизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Встреча пройдет в рамках проекта «Формула семьи» в эту пятницу, 21 октября, в Доме причта Троицкого собора.

Священник Илия Шугаев родился в 1970 году. В 1992 году с отличием окончил факультет управления и прикладной математики МФТИ и поступил в Московскую Духовную семинарию. В 1997 рукоположен во священника. Член Епархиальной богослужебной комиссии. Руководитель православного молодежного летнего лагеря «Глебово». Один из инициаторов создания в 2005 году общественного движения за нравственную чистоту семьи и детства Талдомского района «К истокам», осуществляющего просветительскую и правовую деятельность. Отец шестерых детей.

Батюшка является автором книг «Один раз на всю жизнь. Беседы со старшеклассниками о браке, семье, детях» и «Растим сына, растим дочь. Советы священника - многодетного отца».

Вход свободный. Для посещения лекции необходимо зарегистрироваться по ссылке. Возрастное ограничение 16+.