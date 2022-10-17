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Архимандрита Романа вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Архимандрита Романа (Жеребцова) вспоминают в Псково-Печерском монастыре 22 октября. Он был наместником обители с 1992 по 1995 год, сообщает Telegram-канал монастыря.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

Архимандрит Роман родился 13 февраля 1929 года в селе Ельцовка Белоглазовского района Алтайского края. В 1958 году был рукоположен во иеродиаконы, а в 1959 году – во иеромонахи.

Служил в Успенском соборе города Бийска и других храмах Новосибирской епархии. Много лет был Благочинным православных храмов Томской области.

На фото: 1994 год, Архимандрит Роман в праздник Святой Троицы служит в Сретенском монастыре (в то время - на московском подворье обители)

С 1990 года - в братии Псково-Печерского монастыря. С 1992 по 1995 год - наместник обители.

«Царствие небесное архимандриту Роману!» - добавили в монастыре.