Церковь / Новости епархии

Архимандрита Никиту вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Архимандрита Никиту (Петра Чеснокова) вспоминают в Псково-Печерском монастыре. 25 октября 1963 года он был погребён в Богом заданных пещерах, сообщает Telegram-канал обители.

Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

«Удивительна его жизнь. Пётр начинал свой путь послушником на Валааме. После рукоположения служил на Волынщине, с началом Первой мировой войны уехал в Петроград. В 1933-м был арестован и провел пять лет в лагере. Немецкая оккупация, служение в составе Псковской православной миссии. В то время отец Пётр спас от уничтожения почивавшие в новгородском Софийском соборе мощи святителя Никиты Новгородского»,- рассказали в монастыре.

После войны он служил в Новгородской области, а в 1959-м пришёл в Псково-Печерский монастырь, где принял монашеский постриг с именем Никита.

Издательство «Вольный странник» выпустило книгу П. Малкова «Укрепи меня духом твоим святым…», посвященную отцу Никите. Её можно найти на сайте. Также прочитать об отце Никите можно здесь.