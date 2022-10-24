Архимандрита Никиту вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Архимандрита Никиту (Петра Чеснокова) вспоминают в Псково-Печерском монастыре. 25 октября 1963 года он был погребён в Богом заданных пещерах, сообщает Telegram-канал обители.
Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря
После войны он служил в Новгородской области, а в 1959-м пришёл в Псково-Печерский монастырь, где принял монашеский постриг с именем Никита.
Издательство «Вольный странник» выпустило книгу П. Малкова «Укрепи меня духом твоим святым…», посвященную отцу Никите. Её можно найти на сайте. Также прочитать об отце Никите можно здесь.