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Церковь Входа Господня в Иерусалим подготовили к покраске в Плюсском районе

Подготовку фасадов церкви Входа Господня в Иерусалим (конец XIX — начало ХХ века) к покраске заканчивают реставраторы в Плюсском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: пресс-служба АНО «Возрождение»

Специалисты на 100% завершили вычинку разрушенного кирпича, выполнили штукатурные работы на фасадной части, верхнюю часть здания уже покрасили. Церковь в зимний период будет отапливаться с помощью печей. Это, в том числе, позволит просушить после ремонта стены, отметили специалисты.

Внутри храма начали восстановление печей, с этой целью устанавливаются специально изготовленные металлические бандажи.

Церковь в селе Посолодино посвящена памяти императора Александра III. Построена на территории бывшего пещерного Посолотина монастыря, в летописи упоминается в XVI веке. В 1938 году храм был разорен, священники репрессированы.

Ремонтно-реставрационные работы будут закончены в 2022 году.