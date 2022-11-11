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Паломники рассказали о «глазном» источнике в печорских Малах

«Глазной» источник находится в деревне Малы Печорского района, о его истории жителям Псковской области рассказали в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте»

«Знаете, для чего используется первый источник в Малах? Под горой, на которой стоит древний поклонный крест XIV-XVII веков, находится источник, который в народе называли Подкрестком. Согласно преданию, водой из этого родника освящалось оружие, изготовленное местными кузнецами. Здесь же освящали оружие, отбитое у врагов. Из этого же источника брали воду для освящения пушек в Изборской крепости», - рассказали администраторы сообщества.

В мирное время паломники называют этот источник «глазным». «Были случаи исцеления глаз при употреблении этой воды и молитвах о выздоровлении», - отметили паломники.