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Архимандрита Пантелеимона вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Архимандрита Пантелеимона (Борисенко) вспоминают в Псково-Печерском монастыре, он умер 11 ноября 1995 года, сообщает Telegram-канал обители.

Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

Пётр Борисенко родился 8 июня 1929 года в селе Сухая Елань Саратовской области.

В 1961 году будущий архимандрит переехал в город Печоры. Его приняли в научно-реставрационную производственную мастерскую. В летний период Пётр трудился крановщиком на восстановлении крепостных сооружений монастыря. Зимой помогал братии в хозяйственных работах. В немногие свободные часы посещал богослужения, пел и читал на клиросе.

Подробнее об истории жизни архимандрита Пантелеимона можно прочитать в материале по ссылке.