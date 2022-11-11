Телеканал «Союз» рассказал о памятниках Гремячей горы в Пскове с своей программе «По святым местам».
Видео: телеканал «Союз»
«Храм Космы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове - памятник эпохи средневековья. Здание церкви требует реставрации, но и сейчас в этих древних стенах можно ощутить особый молитвенный настрой. До начала работ в Доме Божием проходили раскопки, с их находками и историей прихода могут познакомиться зрители программы», - говорится в анонсе к видео.
Журналисты пообщались с настоятелем храма Космы и Дамиана с Гремячей горы священником Александром Смирновым, показали памятники святыни.