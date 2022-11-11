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Телеканал «Союз» рассказал о памятниках Гремячей горы в Пскове

Телеканал «Союз» рассказал о памятниках Гремячей горы в Пскове с своей программе «По святым местам».

Видео: телеканал «Союз»

«Храм Космы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове - памятник эпохи средневековья. Здание церкви требует реставрации, но и сейчас в этих древних стенах можно ощутить особый молитвенный настрой. До начала работ в Доме Божием проходили раскопки, с их находками и историей прихода могут познакомиться зрители программы», - говорится в анонсе к видео.

Журналисты пообщались с настоятелем храма Космы и Дамиана с Гремячей горы священником Александром Смирновым, показали памятники святыни.