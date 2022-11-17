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Церковь Михаила Архангела в Пскове приспособят для современного использования

Церковь Михаила Архангела в Пскове приспособят для современного использования, сообщает Telegram-канал «ЮНЕСКО Псков».

В 2022 году служба управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО совместно с АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» выполнила большую работу по сохранению церкви Михаила Архангела.

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Помимо противоаварийных работ, на южной придельной церкви Успения Божьей Матери была подготовлена вся необходимая документация для начала разработки проекта реставрации церкви. В настоящий момент под руководством АНО «Возрождение» началась разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы, а также приспособление для современного использования.