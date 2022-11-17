Церковь Михаила Архангела в Пскове приспособят для современного использования, сообщает Telegram-канал «ЮНЕСКО Псков».
В 2022 году служба управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО совместно с АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» выполнила большую работу по сохранению церкви Михаила Архангела.
Помимо противоаварийных работ, на южной придельной церкви Успения Божьей Матери была подготовлена вся необходимая документация для начала разработки проекта реставрации церкви. В настоящий момент под руководством АНО «Возрождение» началась разработка научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы, а также приспособление для современного использования.