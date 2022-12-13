Реставрация церкви Николы Вратаря и Никольской башни завершается в Печорах. ФОТО

Завершаются масштабные работы по реставрации церкви Николы Вратаря 1565 года и башни Никольской XVI века, входящих в ансамбль Псково-Печерского монастыря XIV-XX веков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»
«В конце недели будут привезены и установлены отреставрированные и покрытые позолотой кресты на купола церкви. Их освятят и установят на главках. После этого появится возможность разобрать строительные леса на кровле», - рассказали реставраторы.
На 80% выполнены работы внутри церкви. Отреставрированы и оштукатурены стены, отреставрирована древняя кованая дверь.
Предстоит замена деревянных дверей и окон по историческим образцам. На их изготовление ушло 8 месяцев.
Основные виды выполненных по проекту работ: