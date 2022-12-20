Церковь / Новости епархии

В Псково-Печерском монастыре приступили к реставрации звонницы

К реставрации Большой звонницы приступили в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Изображение здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Реставрация Большой звонницы началась в Псково-Печерском монастыре. Проект реставрации прошел все необходимые экспертизы. Идет установка лесов», – отметили специалисты.

Кроме работ внутри колокольни, планируются фасадные работы. Они начнутся с удаления штукатурки, которая была нанесена с нарушением технологий во время ремонтов прошлых десятилетий. Стены укрепят и приведут в порядок.

Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной.

Реставраторы пояснили, что Большая звонница — одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа (как и звонница Новгородского Софийского собора, звонницы церкви Богоявления и Пароменской Успенской церкви во Пскове). Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус.

Собрание колоколов Псково-Печерского монастыря — более тридцати — одно из самых значительных как на Псковской земле, так и в Северо-Западной России.

Работают специалисты из Москвы, добавили в АНО «Возрождение».