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Память учителей почтили в Пушкинских Горах

Память учителей, посвятивших свои жизни воспитанию ряда поколений пушкиногорцев, почтили местные жители в Казанской церкви на Тимофеевой горке 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил настоятель храма Михаил Иванов.

Фото здесь и далее: Михаил Иванов

«После литургии и панихиды было чаепитие, где вспоминали наставников. Звучали имена Людмилы Александровны Балыш, Алевтины Васильевны Васильевой, Арнольда Викторовича Смирнова, Надежды Михайловны Яшиной, Нины Федоровны Алексеевой, Эльфа Александровича Андреева, Герта Кирилловича Степанова и многих других. Мероприятие посетили бывшие ученики поминаемых учителей, продолжившие служение своих наставников», – отметил священник.

Заведующей музеем местной школы Татьяна Плотникова продемонстрировала фото учителей и выпускников школы, начиная с послевоенного периода. В ходе беседы был уточнили список для церковного поминовения наставников.

Отец Михаил выразил надежду, что подобные встречи станут традиционными и напомнят молодежи о значении служения учителя.