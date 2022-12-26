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Память иерея Александра Цыганова почтят в Пскове в сороковой день после смерти

Заупокойное богослужение в 40-й день по преставлении иерея Александра Цыганова пройдет в храме святого Александра Невского города Пскова 30 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Священнослужители отслужат божественную литургию и панихиду.

Начало литургии в 9:00, начало панихиды в 10:15.

В 11:20 от храма святого Александра Невского для всех желающих отправится автобус в поселок Выбуты. В 12:00 на могиле иерея Александра Цыганова будет пропета заупокойная лития. После литии автобус доставит желающих обратно к храму Александра Невского.

Напомним, Александр Цыганов, который служил в псковском храме Александра Невского, скончался 21 ноября в результате тяжелого ранения, полученного 6 ноября в зоне специальной военной операции. В тот день он попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Тот скончался сразу, а Александр две недели боролся за жизнь в госпитале. У него остались жена и четверо детей.