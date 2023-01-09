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Архимандрита Серафима вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Архимандрита Серафима (Розенберга) вспоминают в Псково-Печерском монастыре, он умер 9 января 1994 года, сообщает Telegram-канал обители.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь

Духовный сын преподобного Симеона Серафим много лет нёс послушание ризничего. О его жизни можно прочитать по ссылке.

«Помни: мирские красота и сладость – ложные; умрет тело твое – обратятся они в гной. Бог – источник всякой подлинной красоты и благ, его люби. Сотворен ты им и в его благодеяниях, как в одежде, ходишь; его благодари и славь, помни наготу свою. И покаяние – тоже дар его тебе», - говорил архимандрит Серафим (Розенберг).