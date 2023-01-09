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Паломники показали отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах изнутри. ВИДЕО

Отреставрированная церковь святой Варвары в Печорах готовится к приёму прихожан. Видео с внутренним убранством церкви опубликовано в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте»

«А вот и отреставрированный храм святой великомученицы Варвары готов к приёму прихожан! В грядущее воскресенье, 15 января, состоится чин великого освящения храма», - рассказали паломники.

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Напомним, специалисты устранили аварийное состояние самого сруба памятника деревянного зодчества XVIII века, стропильной системы и куполов церкви, выполнили полный спектр ремонтно-реставрационных и инженерных работ.

В церкви установили системы обогрева и кондиционирования помещения, заменили проводку, установили двери и окна, выполненные по историческим образцам. Сейчас там завершается окраска стен, проходит монтаж отреставрированного иконостаса.

Специалисты также отреставрировали иконы верхнего яруса. Иконы нижнего яруса требуют более продолжительной работы реставраторов, поскольку сильнее пострадали от времени.

Легендарным настоятелем храма Святой Великомученицы Варвары с 1975 по 2021 год был протоиерей Евгений Пелешев, старейший священник Псковской епархии. Его дело продолжает сейчас иерей Дмитрий Головнев.