Отделочные работы завершают в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в областном центре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия»
Специалисты закончили монтаж окон, устроили бетонные полы, сделали разводку для электросетей.
Кроме того, смонтировали тепловой узел, провели центральное отопление и установили батареи.
Отделка в помещениях выполнена в соответствии с современными стандартами.
Надвратный корпус построен по проекту гражданского инженера В. Л. Назимова в 1906 году.
Здание расположено на правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни.