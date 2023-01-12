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Отделочные работы завершают в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря

Отделочные работы завершают в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в областном центре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия»

Специалисты закончили монтаж окон, устроили бетонные полы, сделали разводку для электросетей.

Кроме того, смонтировали тепловой узел, провели центральное отопление и установили батареи.

Отделка в помещениях выполнена в соответствии с современными стандартами.

Надвратный корпус построен по проекту гражданского инженера В. Л. Назимова в 1906 году.

Здание расположено на правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни.