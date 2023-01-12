Церковь / Новости епархии

Старца Симеона (Желнина) вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Старца Симеона (Желнина), прославленного Русской православной церковью в лике преподобных в 2003 году, вспоминают в Псково-Печерском монастыре. Он умер 18 января 1960 года, сообщает Telegram-канал обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь

«Крестьянин Псковской губернии, проживший в монастыре более шестидесяти лет, так молился на ранней литургии в Успенском храме, что паломники стали называть церковь Симеоновской. "А что такое молитва? — говорил старец. — Живому Богу говоришь — от сердца, в великом внимании — и Он слышит. Каждое слово"», - рассказали о старце в монастыре.

Своими воспоминаниями о нем поделился и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«Когда-то почти безвестный Псково-Печерский монастырь совершил огромную службу для всей русской Церкви, для всей России именно в трагическом ХХ веке. Он нёс совершенно особую духовную службу. Именно здесь, после разгрома русской Церкви, возродилось старчество. Это самое драгоценное, самое сокровенное сокровище Церкви христовой – живые носители Духа Божия. Эти люди обладали теми духовными качествами, к которым мы все стремимся любовью, верой, милосердием, всепрощением, жертвенной заботой о ближних. Эти качества, в первую очередь вера в Господа Иисуса Христа, давали особые выше естественные плоды, на которые способен человек: чудотворение, исцеление, прозорливость. Всё это было в тех старцах, которые Духом Божиим были собраны именно в Псково-Печерском монастыре», - отметил митрополит.

Первым из них, продолжил он, был иеросхимонах Симеон (Желнин) – простой псковский крестьянин, сумевший умом и духом подняться до поразительных высот. «Своей душой, своим умом, своей жизнью он изучал духовный мир. Он познал непознаваемого – Бога. Он соединился с ним. Он видел духовный мир, как мы видим физический мир», - считает Владыка.

Подробнее о старце Симеоне (Желнине) можно прочитать по ссылке.