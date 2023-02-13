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Пандусы появятся у входов в церкви Псково-Печерского монастыря

Входные группы в некоторые церкви Псково-Печерского монастыря будут специально оборудованы в ходе реставрации. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение» / Telegram

Авторы проектов реставрации и благоустройства учли потребности людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и инвалидов.

Пандусами будут оборудованы входы в Лазаревскую церковь и в Успенский собор.

Предполагается, что после реставрации Успенского собора будет открыт древний, первоначальный вход в храм. Он находится справа от современного входа и закрыт воротами.

Древний вход отреставрируют и оборудуют специальными приспособлениями для маломобильных групп прихожан и паломников.