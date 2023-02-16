Специалисты готовятся к реставрации Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря

В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря начались подготовительные работы к предстоящей реставрации. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение» / Telegram
Церковь перестроили в 1870 году в русском стиле из бывшей монастырской трапезной палаты, которая известна с 1541 года.
Предполагается, что переделка не коснулась несущих конструкций и в целом под поздним декором сохранились стены здания XVI века.
В подклете первоначально располагались монастырские «службы» — хлебня, мукосейня, казна (для которой впоследствии было выстроено отдельное здание ризницы), сейчас его занимают помещения читального зала.