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Послание в бутылке обнаружили реставраторы в звоннице Псково-Печерского монастыря

Во время работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря было обнаружено послание реставраторов, написанное в 1985 году. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото: АНО «Возрождение» / Telegram

Письмо на церковно-славянском языке было запечатано в бутылку и спрятано так, чтобы его можно было обнаружить только при последующих реставрационных работах.

«Надпись гласит, что в апреле 1985 года от Рождества Христова, на 40-летие победы в Великой Отечественной войне, был отреставрирован купол на Большой звоннице. Событие это произошло по благословению митрополита Псковского и Порховского Иоанна, при наместнике священно-архимандрите Гаврииле (Стеблюченко Юрии Григорьевиче) с братией. Мастер - Владимир Александрович Царев, серпуховитин», – отметили в организации.

Послание скреплено печатью Псково-Печерского монастыря и подписями наместника обители архимандрита Гавриила, казначея архимандрита Нафанаила и мастера Владимира Царева.

Ранее сообщалось, что в Псково-Печерском монастыре реставрируют Большую звонницу.

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Напомним, в Псковской области идет активная подготовка к празднованию в этом году 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.