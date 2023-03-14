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154 года назад родился святой преподобный Симеон Псково-Печерский

Святой преподобный Симеон Псково-Печерский родился 1/14 марта 1869 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря

Преподобный Симеон (в миру Василий Желнин) родился в деревне Яковлевской Островского уезда Псковской губернии в крестьянской семье от родителей Иоанна и Наталии. Вскоре он был крещен в погосте Вехново и во святом крещении назван Василием.

Родители его были глубоко верующими, богобоязненными и воспитывали Василия в повиновении и послушании. В 12 лет Василий вместе с родителями побывал в обители и решил стать монахом.

64 года преподобный Симеон подвизался в монастыре. 1 апреля 2003 года он был прославлен в лике святых.