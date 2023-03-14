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Новое сусальное золочение наносят на украшения главки звонницы Псково-Печерского монастыря

Элементы, украшавшие главки Большой звонницы Псково-Печерского монастыря находятся на реставрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Реставрация включает снятие старых красочных слоев и позолоты, работы с чеканкой, новое золочение сусальным золотом.

Большая звонница находится к востоку от Успенского собора, на одной линии. Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус.

Собрание колоколов - одно из самых значительных на Северо-Западе России. Существуют легенды о пожаловании монастырю колоколов русскими государями: «Часового» — Борисом Годуновым, «Полиелейного» — Иваном Грозным и «Большого» («Праздничного») — Петром I. Эти легенды не имеют подтверждения, отметили реставраторы.

Самым тяжёлым является «Праздничный» колокол, отлитый в 1690 году псковичом Фёдором Клементьевым.

Ранее сообщалось, что Во время работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря было обнаружено послание реставраторов, написанное в 1985 году.