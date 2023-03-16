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Биопоражения сводов выявили при реставрации Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря

Реставрационные работы в церкви Святого Лазаря продолжаются в Псково-Печерском монастыре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение» / Telegram

В подклетах церкви, после снятия разрушенного штукатурного слоя, специалисты зафиксировали участки деструктурированной кладки сводов. Выявили многочисленные участки биопоражения наружной поверхности кладки сводов.

На данным момент реставраторы выполняют очистку поверхности сводов от остатков штукатурного раствора, деструктурированного камня и шовного раствора. Следующий этап - биоцидная обработка поверхности стен и реставрация кладки.

В ближайшее время планируется дообследование объекта. Будут приняты окончательные решения по дальнейшему ходу реставрации.

Церковь датируется, предположительно, 1792-1800 годами.

В последние десятилетия в храме читалась неусыпаемая псалтирь, службы проводились только для насельников монастыря. После реставрации доступ будет открыт для паломников. Предполагается строительство пандусов для людей с ограниченными возможностями, отметили в организации.