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Разрушение кладки Петровской башни зафиксировали реставраторы в Псково-Печерском монастыре

Разрушение кладки Петровской башни XVII века зафиксировали реставраторы во время работ в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

После удаления штукатурного слоя по фасаду здания, в нижней его части, выявили разрушение кладки. Особенно деструкция видна возле перемычек оконных проемов и бойниц.

Также специалисты зафиксировали усадочные трещины, разрушение известкового камня и многочисленные трещины (сквозные, вертикальные, клиновидные). Требуется срочное укрепление и замена разрушенных стен и фундаментов.

Опорным периодом для проекта восстановления утраченного исторического архитектурного облика здания служит конец XVIII - н. XX веков. Основанием для воссоздания утраченных архитектурных элементов памятника служит выявленная историческая фотофиксация конца XIX - начала XX века, а так же письменные и иконографические материалы. Окончательно архитектурный облик башни сформировался в Петровскую эпоху.