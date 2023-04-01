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Праздничные службы посетили псковские осужденные в Вербное воскресенье

Праздничные службы по случаю Вербного воскресенья прошли в храмах учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Напомним, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — христианский праздник, отмечается в воскресенье, 9 апреля, за неделю до Пасхи.

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За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или Великая седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе.