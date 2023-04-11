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Безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области обеспечит ОМОН

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области примут участие в обеспечении безопасности при проведении пасхальных мероприятий в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

«В ночь на 16 апреля обеспечивать охрану правопорядка и безопасность граждан при проведении пасхальных мероприятий на территории региона совместно с полицией будут сотрудники ОМОН "Кром" и вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области», - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, для немедленного реагирования при осложнении оперативной обстановки маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны приближены к местам проведения праздничных мероприятий.