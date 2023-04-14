Освящение куличей и яиц проводят в храме Александра Невского в Пскове. ФОТО

Освящение куличей и яиц проводят в храме Александра Невского в Пскове сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В Великую Субботу принято освящать куличи, пасхи и яйца. В храме Александра Невского освящение продлится до 23:00.
Ранее «МК в Пскове» подготовил список, где в Пскове можно освятить символы Пасхи.
В центре:
- в Свято-Троицком кафедральном соборе (Псков, улица Кремль, 2/1). Время освящения с 12.00 до 21.00,
- в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца (Псков, Советская улица, 18). Время освящения пасхальных приношений с 14.00 до 16.00,
- в храме святителя Василия Великого на Горке (Псков, Октябрьский проспект, 5). Верующих с куличами и пасхами для освящения ждут до 19.00,
- в храме преподобного Сергия Радонежского с Залужья (Псков, улица Свердлова, 42а). Освящение пасхальных приношений начнётся после Литургии и продлится до 17.00,
- в храме святого великомученника Димитрия Солунского (Псков, улица Плехановский посад, 74). Время освящения с 12.00 до 15.00 и в 23.20.
На Завеличье:
- в воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского (Псков, улица Мирная, 1). Освящение будет проводиться с 11.30 до 23.00,
- в морском храме святителя Климента Папы Римского и Петра Александрийского (Псков, Красноармейская набережная, 16). Верующих с пасхальными приношениями ждут с 12.00 до 14.00, а также с 22.00 до 23.00,
- в храме святых Жён-Мироносиц (Псков, улица Коммунальная, 25а). Яйца и куличи можно будет освятить с 11.00 до 18.00.
На Запсковье:
- в храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (Псков, улица Аллейная, 14). Освящение пасх, куличей и яиц состоится после Литургии (она начнётся в 8.00),
- в храме Спаса Нерукотворного Образа (с Жабьей Лавицы) (Псков, улица Первомайская, 29). Чин освящения будет проводиться с 12.00 до 18.00 часов,
- в церкви Воскресения Христова со Стадища (Псков, улица Набат, 4а). Освятить пасхальные приношения можно будет после Литургии (она начнётся с 9.00).