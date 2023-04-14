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Освящение куличей и яиц проводят в храме Александра Невского в Пскове. ФОТО

Освящение куличей и яиц проводят в храме Александра Невского в Пскове сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Великую Субботу принято освящать куличи, пасхи и яйца. В храме Александра Невского освящение продлится до 23:00.

Ранее «МК в Пскове» подготовил список, где в Пскове можно освятить символы Пасхи.

В центре:

в Свято-Троицком кафедральном соборе (Псков, улица Кремль, 2/1). Время освящения с 12.00 до 21.00,

в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца (Псков, Советская улица, 18). Время освящения пасхальных приношений с 14.00 до 16.00,

в храме святителя Василия Великого на Горке (Псков, Октябрьский проспект, 5). Верующих с куличами и пасхами для освящения ждут до 19.00,

в храме преподобного Сергия Радонежского с Залужья (Псков, улица Свердлова, 42а). Освящение пасхальных приношений начнётся после Литургии и продлится до 17.00,

в храме святого великомученника Димитрия Солунского (Псков, улица Плехановский посад, 74). Время освящения с 12.00 до 15.00 и в 23.20.

На Завеличье:

в воинском храме святого благоверного великого князя Александра Невского (Псков, улица Мирная, 1). Освящение будет проводиться с 11.30 до 23.00,

в морском храме святителя Климента Папы Римского и Петра Александрийского (Псков, Красноармейская набережная, 16). Верующих с пасхальными приношениями ждут с 12.00 до 14.00, а также с 22.00 до 23.00,

в храме святых Жён-Мироносиц (Псков, улица Коммунальная, 25а). Яйца и куличи можно будет освятить с 11.00 до 18.00.

На Запсковье: