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Взрывоопасное устройство нашли между башнями Псково-Печерского монастыря

Взрывоопасное устройство, предположительно, времен Великой Отечественной войны, обнаружили реставраторы во время работы в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Согласно инструкциями действий при обнаружении взрывоопасного предмета, были приглашены специалисты. Установлено, что предмет не представляет опасности», - рассказали реставраторы.

Заржавевшее устройство находилась с внешней стороны крепостной стены, между Тарарыгиной и Изборской башнями Псково-Печерского монастыря.

«Подобные и более опасные находки не редкость при работе археологов и реставраторов на псковской земле, на которой велись активные боевые действия в XX веке, особенно, во время Великой Отечественной войны», - отметили реставраторы.