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Строительство часовни в память жертв COVID-19 завершают в Пушкинских Горах

Строительство часовни во имя преподобного Серафима Саровского и блаженного Тимофея Святогорского завершают в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в группе «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Пушкинские Горы. Казанская церковь» / «ВКонтакте»

Ранее там прошел праздник великомученика Георгия в Заполье. На молебен с водоосвящением и заупокойную литию собрались местные жители и гости.

Напомним, часовню возводят в память жертв COVID-19, тех, кто погиб от болезни, и тех, кому не оказали помощь по другим заболеваниям.