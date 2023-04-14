Строительство часовни в память жертв COVID-19 завершают в Пушкинских Горах

Строительство часовни во имя преподобного Серафима Саровского и блаженного Тимофея Святогорского завершают в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в группе «Пушкинские Горы. Казанская церковь» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Пушкинские Горы. Казанская церковь» / «ВКонтакте»
Ранее там прошел праздник великомученика Георгия в Заполье. На молебен с водоосвящением и заупокойную литию собрались местные жители и гости.
Напомним, часовню возводят в память жертв COVID-19, тех, кто погиб от болезни, и тех, кому не оказали помощь по другим заболеваниям.