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Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре

Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Архитектурный элемент выполнен по историческим аналогам. Проект реставрации прошел все экспертизы и утвержден в 2022 году.

Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке (первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью, проход осуществлялся через захаб, образованный пристроенной к ней снаружи (возможно, несколько позднее самой надвратной церкви) Никольской башней).

Башня святых ворот (Петровская башня) - объект культурного наследия федерального значения, входит в архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря.