Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Архитектурный элемент выполнен по историческим аналогам. Проект реставрации прошел все экспертизы и утвержден в 2022 году.
Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке (первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью, проход осуществлялся через захаб, образованный пристроенной к ней снаружи (возможно, несколько позднее самой надвратной церкви) Никольской башней).
Башня святых ворот (Петровская башня) - объект культурного наследия федерального значения, входит в архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря.