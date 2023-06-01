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Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре

01.06.2023 22:44|ПсковКомментариев: 0

Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Архитектурный элемент выполнен по историческим аналогам. Проект реставрации прошел все экспертизы и утвержден в 2022 году.

Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке (первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью, проход осуществлялся через захаб, образованный пристроенной к ней снаружи (возможно, несколько позднее самой надвратной церкви) Никольской башней).

Башня святых ворот (Петровская башня) - объект культурного наследия федерального значения, входит в архитектурный ансамбль Псково-Печерского монастыря.

Теги: #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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