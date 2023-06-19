Церковь / Новости епархии

Реставрацию часовни близ Снятной горы завершили в Пскове

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Часовня близ Снятной горы» завершили в Пскове. Памятник архитектуры XVIII века входит в состав ансамбля Снетогорского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе проведения ремонтно-реставрационных работ на оконных проемах заменили кованные решетки. Решетки аналогичного рисунка изготовили с учетом крепления по боковым сторонам для устройства отливов.

Проектом было предусмотрено медное открытие луковичной главы, кровли восьмерика, а также кровель контрфорсов. Исторически, медное открытие имела только главка, остальные кровельные покрытия были окрашены в медный цвет. В настоящем проекте реализовали медное открытие всех элементов, во избежание негативной реакции между окислами меди и цинковыми покрытиями.

В рамках благоустройства прилегающей территории провели устройство валунной отмостки, подпорной стенки вдоль проезжей части, привели в порядок площадку у старого вяза, смонтировали подсветку кроны дерева. Кроме того, установлена ландшафтная лестница с подсветкой.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Часовня близ Снятной горы» провели силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».