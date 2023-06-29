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Специалисты разработали проект реставрации керамид Псково-Печерского монастыря

Специалисты разработали проект реставрации керамид Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Работая под землей в пещерах, без отопления и освещения, специалисты провели огромный комплекс научных работ с лабораторными исследованиями и разработали проект реставрации уникальных погребальных плит, встречающихся на территории России только в пещерах Псково-Печерского монастыря», - говорится в сообщении.

Напомним, исследования, проведенные в 2022 году реставраторами в пещерах Псково-Печерского монастыря, позволили выявить 386 уникальных предметов декоративно-прикладного искусства - керамид.

Керамида - вертикальная плита, вмурованная в стену пещеры и закрывающая захоронение, обычно керамическая с обжигом или каменная.

Работы выполняются по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».