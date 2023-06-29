Церковь / Новости епархии

Территорию благоустраивают вокруг музея-гостиницы Псково-Печерского монастыря

Завершаются фасадные работы в музее-гостинице Псково-Печерского монастыря. Сейчас выполняется благоустройство территории вокруг исторического здания, завершается монтаж инженерной системы и коммуникаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Музей-гостиница Псково-Печерского монастыря (1893 год) - памятник средовой архитектуры, он находится по адресу: город Печоры, улица Международная, 3.

Известно, что гостиница Псково-Печерского монастыря строилась в конце XIX века при участии ныне прославленного в лике Святых старца Симеона (Желнина). Со второй половины XX века в здании размещались в разное время поликлиника, затем филиал Псковского музея-заповедника, музей Псково-Печерского монастыря.

В рамках реконструкции будет возвращен исторический облик здания и цвета фасадов. Интерьеры приспособят под музейные экспозиции. Появятся стены-трансформеры для передвижных выставок и 3D-визуализации, устройства для поддержания температурно-влажностного режима.