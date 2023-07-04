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Ремонтные работы продолжаются в церкви Покрова Богородицы в Псковском районе

Ремонтные работы продолжаются в церкви Покрова Богородицы в деревне Боровик Псковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»

Покровский храм является памятником федерального значения. Построен в 1897 году на средства крестьянина Григория Ануфриева.

Как отметили специалисты, ремонтируются фасады здания. Продолжается выявление элементов конструктива плохой сохранности.

На фотофиксации - угол здания в аварийном состоянии. Оценить степень повреждения можно было только после удаления обшивки фасада.

Специалисты удалят прогнившие элементы, заменят их на выполненные из новых материалов. Предусмотрена замена поврежденной обшивки наружных стен.

Кроме того, планируется ремонт кровли. Будут восполнены утраты деревянного декора.