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Церковь / Новости епархии

Пострижение в монашество старца Иоанн Крестьянкина вспоминают в Псково-Печерской обители

10.07.2023 08:53|ПсковКомментариев: 0

Пострижение в монашество старца Иоанн (Крестьянкина) вспоминают в Псково-Печерском монастыре, оно состоялось 10 июля 1966 года. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Фото: Псково-Печерский монастырь

В поисках помощи и духовного совета еще в 1957 году устремился он в известную своими старцами Глинскую пустынь.

«Дух живой веры, смиренной простоты и искреннего братолюбия зримо сиял в духоносных отцах, старцах Глинской обители: настоятеле схиархимандрите Серафиме (Амелине), схиигумене Андронике (Лукаше) и в духовнике обители иеросхимонахе Серафиме (Романцове), с которым у отца Иоанна сложились особые отношения. Это духовное родство, возникшее в 1957 году, продолжалось до самой кончины старца Серафима, которая последовала в 1976 году. А полученные от него уроки – живые знания науки из наук – руководили жизнью отца Иоанна до конца его дней», – отметили в монастыре.

Отец Иоанн ездил в Глинскую пустынь каждый год до самого ее закрытия, в 1961 году, а потом навещал старца в Сухуми, где отец Серафим (Романцов) стал служить в кафедральном соборе. 

«Так продолжалось несколько лет. Трудясь на приходе без отдыха, отец Иоанн приехал однажды в Сухуми совсем без сил: сердце было на грани инфаркта. Состояние его было таково, что старец Серафим засомневался, вернется ли он живым на свой приход. И тогда он объявил тяжко болящему чаду, что он пострижет его в монашество и тем полностью предаст воле Божией. 10 июля 1966 года, в день преподобного Сампсона странноприимца, отец Серафим сам совершил постриг. Позднее, оправдывая свое право на заботу о приходящих, батюшка скажет: "Постригли меня в день Сампсона странноприимца, вот я и странноприимец всю жизнь"», - добавили в обители.

Провожая его домой после пострига, отец Серафим настоятельно рекомендовал просить у патриарха благословения на водворение в монастырь.

Личная встреча Иоанна (Крестьянкина) с патриархом Алексем I состоялась, и в 1967 году он поступил в братию Псково-Печерского монастыря.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) около сорока лет был насельником обители и является одним из наиболее почитаемых старцев Русской Православной Церкви в конце XX - начале XXI веков.

Теги: #Псково-Печерский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
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