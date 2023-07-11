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Брусчаткой из Карелии мостят монастырскую площадь в Печорах

Брусчатку из Карелии используют для мощения монастырской площади перед входом в Псково-Печерский монастырь и перед Михайловским собором. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение»

По образцу древнего мощения выполняются основные объемы пешеходной зоны из обработанного специальным образом булыжника. Периметры площадей оформляется галтованной (специально состаренной) брусчаткой.

«Пилено-колотая гранитная брусчатка напоминает дикий камень за счет необработанных граней. Этот вид гранитной брусчатки является доступным по цене и одним из самых надежных дорожных покрытий, самым долговечным. Брусчатка идеальна для мощения улиц с большой проходимостью», - отметили реставраторы.