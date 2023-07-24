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Ночную литургию совершили в подземном храме на Талабских островах

Ночную литургию совершили в нижнем приделе храма святых апостолов Петра и Павла на острове Верхний на Псковском озере в ночь на 21 июля, в празднование иконы Божией Матери «Казанская». Богослужение совершил настоятель храма иерей Михаил Буценка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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Сохранившаяся подземная часть храма осталась от мужского монастыря, существовавшего в XV веке на острове Верхнем на Псковском озере. В подземном приделе, по преданию, молился Досифей Верхнеостровский. Там же он и был похоронен братией монастыря после того, как преставился в 1482 году.

Только в XVI и XVII веках на острове появились наземные церкви, рассказали в епархии.