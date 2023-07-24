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Башню Нижних решеток в Печорах начнут реставрировать в этом году

Реставрация Башни Нижних решеток Псково-Печерского монастыря начнется уже в этом году. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Объект культурного наследия федерального значения был построен в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Башня входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX веков.

«Башня построена как водопропускная воротная, с основной функцией как боевая, высотой в три яруса со ступенчатыми бойницами. В XVII веке увенчана деревянным шатром», - рассказали реставраторы.

После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться.

В 1960-х годах при архимандрите Алипии крепостной ансамбль был полностью восстановлен из руин. В 2020 году специалисты из Пскова и Санкт-Петербурга совместно разработали проект реставрации и приспособления башни для современного использования.

Руководит работами АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».