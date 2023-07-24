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Цветочными дорожками украсят Псково-Печерский монастырь на праздник Успения

Украшения из цветов к празднику Успения Пресвятой Богородицы планируют подготовить в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Изображение: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«В этом году мы отмечаем 550-летие нашего монастыря! По многолетней традиции мы украшаем цветами не только храмы, чудотворную икону Успения и Плащаницу Богородицы, но и дважды выстилаем красиво украшенную дорожку», – отметили в монастыре.

Там также добавили, что те, кто не имеют возможности приехать в обитель и помочь, могут внести свою лепту в праздничное украшение пожертвованием онлайн на расчетный счет монастыря.