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Крестный ход начался в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО

Традиционный крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря начался 28 августа, в престольный праздник Успения Божией Матери, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Крестный ход совершается с главной святыней обители - чудотворной иконой Успение Божией Матери, которая хранится в Печорах с XVI века.

Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными» (то есть созданными Богом). В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения Богородицы, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом зданные пещеры, называется Святой горой.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 года) находился в пределах независимой Эстонии.