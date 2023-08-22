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Памятник Псково-Печерским старцам освятил митрополит Тихон

Памятник Псково-Печерским старцам освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Новая композиция расположена на Соборной площади недалеко от входа в здание обители. Она представляет собой барельефы с изображением восьми фигур старцев: архимандритов Иоанна (Крестьянкина), Алипия (Воронова), Серафима (Розенберга), Нафанаила (Поспелова), Феофана (Молявко), Адриана (Кирсанова) и других.

Напомним, сегодня в Печорах проходят торжества по случаю празднования Успения Божией Матери и 550-летия обители.