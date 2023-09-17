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Вопросы церковного краеведения обсудят в Великих Луках

Вопросы церковного краеведения обсудят в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе.

Традиционный круглый стол «Духовный путь земли Великолукской», посвященный актуальным вопросам церковного краеведения пройдет по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия 11 октября в рамках Дней православной культуры «Покровские вечера» в Центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского.

Цель круглого стола – осветить историческое значение Свято-Вознесенского кафедрального собора для современной жизни Великих Лук, обменяться мнениями по актуальным вопросам церковной истории и церковного краеведения.

Организаторы круглого стола: Великолукская епархия Псковской митрополии Русской Православной Церкви, Великолукское городское краеведческое общество, Центральная городская библиотека имени М.И. Семевского.