Митрополит Тихон возглавит праздничные богослужения в Троицком соборе и Псково-Печерской обители

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавит праздничные богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе и в Псково-Печерской обители. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.
Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря
14 октября в празднование Покрова Пресвятой Богородицы митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершит божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Начало богослужения в 10:00.
15 октября в неделю 19-ю по Пятидесятнице митрополит Тихон совершит божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Начало богослужения в 10:00.
Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии. Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород).