Церковь / Новости епархии

Псково-Печерская семинария заключила соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики

Псково-Печерская духовная семинария и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерской духовной семинарии.

Фото здесь и далее: Псково-Печерская духовная семинария

Стороны договорились реализовывать совместные культурно-просветительские и образовательные проекты. В церемонии подписания приняли участие ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов и исполняющий обязанности ректора семинарии иеромонах Андрей (Коротков).

В рамках соглашения предполагается проведение выставок, подготовка социальных проектов, сотрудничество в создании книг, съемок фильмов и социальной рекламы. Университет и семинария также планируют реализовывать образовательные проекты. Стороны договорились о проведении лекций, круглых столов, семинаров, научных конференций, а также о разработке курсов повышения квалификации. Учебные заведения будут оказывать друг другу методическую поддержку при подготовке учебных материалов.

Помимо Псково-Печерской духовной семинарии, Высшая школа экономики сотрудничает со Сретенской духовной академией и Общецерковной аспирантурой и докторантурой (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В данный момент НИУ ВШЭ и ОЦАД реализуют две совместные программы магистратуры, межкампусный учебный курс, а также поддерживают работу Центра религии и права в Высшей школе экономики.