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Башню Псково-Печерского монастыря продолжили реставрировать спустя десятилетия

Продолжаются начатые ранее работы по реставрации Тарарыгиной башни Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»

«Современные реставраторы "долечивают" то, что было оставлено в прошлые десятилетия в стадии консервации. Обнаружены большие повреждения камня. Проводится вычинка разрушенных временем фрагментов стен. Проводится обработка камня различными составами и его очищение», - рассказали реставраторы.

Тарарыгина башня - элемент оборонных сооружений монастыря. Стоит в верхней части склона оврага. В XVI веке башня была круглой в плане. В 1615 году она была разрушена шведами. При восстановлении башне придали прямоугольную форму.

Бойницы башни квадратные, облицованы кирпичом, вероятно, XVII века, так как при строительстве всей крепости в XVI веке кирпич не использовался, а применялась местная плита и валунный камень.

От Тарарыгиной башни стена с переломом идет по берегу оврага к Изборской башне.