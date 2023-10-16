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Архимандрита Романа вспоминают в Псково-Печерском монастыре

Наместника Псково-Печерского монастыря с 1992 по 1995 год архимандрита Романа (Жеребцова) вспоминают в обители 22 октября.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Отец Роман родился 13 февраля 1929 года в селе Ельцовка Белоглазовского района Алтайского края. В 1958 году рукоположен во иеродиаконы, а в 1959 году – во иеромонахи, сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Служил в Успенском соборе города Бийска и других храмах Новосибирской епархии. Много лет был Благочинным православных храмов Томской области.

С 1990 года - в братии Псково-Печерского монастыря. С 1992 по 1995 год - наместник обители. Умер в 2012 году.