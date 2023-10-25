Церковь / Новости епархии

Каменную ограду восстановили в ️церкви святого Лазаря в Печорах

Продолжаются работы по реставрации и приспособлению древних подклетов Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение»

«Воссоздана каменная ограда с решетчатыми каменными ограждениями. От нее на момент реставрации оставались только каменные ворота. Им вернули первоначальный колер. Воссоздали садик, который был вокруг храма», – рассказали рестораторы.

Они завершили мероприятия по гидроизоляции фундаментов и подклетов церкви. Подвели инженерные коммуникации. ️Восстановили деревянную обшивку подколокольного восьмерика.

«️Впереди реставрация интерьеров и настенной живописи, сохраненной внутри храма», – добавили реставраторы.

️Церковь Святого Лазаря построена между 1792 и 1800 годами. Реставраторы вернули зданию первоначальный облик фасадов и входов, известный по фотоматериалам.